Petrolio, prezzi tornano a salire. USA e Cina d'accordo a rilascio riserve

(Teleborsa) - Tornano a salire i prezzi del petrolio dopo la discesa dei giorni scorsi, sui minimi degli ultimi sei mesi, innescata dalle ipotesi di un rilascio coordinato di riserve strategiche sul mercato, come soluzione per abbassare i prezzi.Il greggio di riferimento europeoguadagna lo 0,86% a 82,02 dollari al barile mentre il benchmark americanosale a 79,8 dollari al barile (+1%).A pesare sulle quotazioni di oro nero hanno contribuito le notizie riportate dalla stampa secondo cui l'avrebbe chiesto ai, come Cina e Giappone, ma anche Corea del Sud e India, di considerare l'opzione di. La Cina sarebbe pronta a valutare questo scenario: "stiamo lavorando sul loro rilascio", ha detto una portavoce della National Food and Strategic Reserve Administration cinese, secondo quanto riportato la stampa locale.Il 22esimo vertice dell', tenutosi a inizio novembre, si è concluso con la conferma della politica di adeguamento della produzione.I membri del cartello, nell'ormai nota formulazione allargata che comprende anche la Russia, hanno, ma anche a "fornire chiarezza al mercato" in un momento caratterizzato da "un'estrema volatilità e instabilità" ed a "continuare ad adottare l'approccio proattivo e trasparente che ha garantito stabilità ai mercati petroliferi".Per centrare questi obiettivi i delegati OPEC hanno dunque deliberato di confermare l'attuale ritmo diapprovato sin dalla 19esima Assemblea ministeriale OPEC e non OPEC, che prevede di adeguare al rialzo la produzione complessiva mensile di 400 mila barili al giorno per il mese di dicembre 2021.L'OPEC ha anche ribadito l'importanza di conformarsi al meccanismo di compensazione, approfittando della proroga decisa sino alla fine di dicembre 2021. I piani di compensazione devono essere presentati in conformità con il comunicato della 15esmima assemblea ministeriale.