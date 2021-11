Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,39%)

indice dei titoli bancari in Italia

Banca Finnat

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 9.613, in contrazione dell'1,39%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a 100, dopo aver avviato la seduta a 99.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.Tra leitaliane, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,09%.