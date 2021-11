Eventi e scadenze: settimana del 22 novembre 2021

ENI

(Teleborsa) -CNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell'Unione europeaIstat - Imprese multinazionali - Anno 2019Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaWebinar congiunto Banca d'Italia-Autorità monetaria di Singapore - La Banca d'Italia e l'Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore) organizzano un webinar internazionale su "Cross-Border Interlinking of Fast Payment Systems: experiences, challenges and opportunities"XVI edizione del Festival Delle Scienze di Roma - Il tema dell'evento, che si svolge all’Auditorium Parco della Musica, sarà SFIDE e sarà dedicato alla relazione tra società ed economia, alla salute, alla medicina, all'Universo e allo Spazio, alle scienze della vita, alla Tecnologia e innovazione con 200 eventi organizzati live e streaming. Parteciperanno scienziati di fama mondiale, filosofi e intellettuali. ENEA partecipa all'evento con l’organizzazione di tre eventi su economia circolare, frontiere dell'energia e l'uomo nello spazio10.30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all'Università di Roma la Sapienza, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo16.30 - Abi - Audizione su Legge Bilancio 2022 - L'Audizione Abi sulla Legge di Bilancio 2022 si svolge al Senato – Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveAnitec-Assinform: “Digitale per crescere - Innovazione, crescita trasformazione” - Durante l'evento, organizzato da Anitec-Assinform si svolgerà la Presentazione Rapporto Anitec-Assinform "Il Digitale in Italia 2021" Vol. 2 e focus su Cybersecurity e a seguire la Cerimonia di consegna del "Premio sull'innovazione digitale 2021"Evento ENEA - Durante l'evento "Modelli e piattaforme ENEA a supporto dell'analisi, la previsione e la pianificazione della qualità dell'aria", ENEA presenterà gli ultimi aggiornamenti sviluppati nell'ambito di un Accordo di Collaborazione tra MiTE ed ENEA, ISS, ISPRA e CNR e una nuova piattaforma dinamica per una efficace fruizione delle informazioni prodotte dai modelli ENEAConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliBanca d'Italia - L'economia dell'Abruzzo - aggiornamento congiunturale15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analistiFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBanca d'Italia - L'economia della Sardegna - aggiornamento congiunturaleForum degli Enti Locali e delle Imprese del Mediterraneo - Il forum, anche in diretta streaming, sarà un'occasione di incontro tra enti locali, imprese, professionisti e associazioni dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e scaturisce dalla volontà di far nascere sinergie, intese, scambi che possano ridare all'area del Mediterraneo il meritato valore. Parteciperà l'ENEATech Retail Investor Day - Il "TECH RETAIL INVESTOR DAY", organizzato da IR Top Consulting in partnership con Borsa Italiana, è riservato alle aziende TECH di Euronext Growth Milan. Obiettivo dell'evento è offrire agli investitori retail un'occasione di confronto con il Top Management di selezionate aziende TECH, che approfondiranno business model, financials, tech strategy e cases di successo14.00 - Enel - Capital Markets Day 2021 - Conferenza stampa, livestream, del Capital Markets Day 2021 di Enel per la presentazione del piano strategico 2022 - 2024 e la visione del Gruppo al 2030- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Piano Strategico 2021-2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 25 novembre prima dell'apertura di Piazza Affari- Appuntamento: Presentazione analistiUE - Vertice internazionale - Vertice Asia-Europa (ASEM)BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaPremiazione Oscar di Bilancio 2021 - 57esima edizione dell'Oscar di Bilancio, promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. Vengono annualmente premiate le aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di ottobre15.00 - CDP: Piano Strategico 2022-2024 - La Conferenza Stampa per la Presentazione del Piano Strategico 2022-2024 si svolge a Roma, presso l'Auditorium Museo dell'Ara Pacis. Intervengono Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP e Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDPStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungoBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaRating sovrano - Polonia - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Irlanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Svizzera - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoStati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New YorkTesoro - Asta BOT- Assemblea: Bilancio (1a convocazione)- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio (2a convocazione)