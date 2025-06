USA: richieste sussidi disoccupazione calano a 236 mila unità, quelle continuative ai massimi dal 2021

(Teleborsa) - Calano più delle attese le richieste di sussidio allanegli USA. Nella settimana al 21 giugno, i "" sono risultati pari a, in calo di 10 mila unità rispetto ai 246 mila della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 245.000 mila) e meno dei 244mila indicate dal consensus.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a, in calo di 500 unità rispetto al dato della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 14 giugno, lesi sono attestate a, in aumento di 37.000 unità rispetto alle 1.937.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 1.945.000 mila) e superiore a 1.950.000 attese. Si tratta deldal 6 novembre 2021, quando era pari a 2.041.000.