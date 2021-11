Servizi Italia, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

Servizi Italia

(Teleborsa) -ha diminuito ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, portandolo a 2,65 euro (da 2,80 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "Outperform". "I risultati del terzo trimestre del 2021 sono stati superiori alle attese e hanno mostrato un fatturato di 66,1 milioni di euro, in crescita del +10,0% anno su anno e del 6,7% al di sopra delle nostre stime", scrivono gli analisti.Nel giustificare la revisione al ribasso del target price, Intermonte afferma che "i risultati trimestrali hanno fornito un flusso di notizie positivo, ma, guardando al 2022,rappresenta un vento contrario che abbiamo riflesso nella nostra valutazione". Le aspettative sono comunque che Servizi Italia "tragga beneficio dalla sua posizione di leadership e dai".Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno condi 252 milioni di euro, undi 62 milioni di euro e undi 4 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 259 milioni di euro, 62 milioni di euro e 5 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 270 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 68 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 8 milioni di euro.