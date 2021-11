Zona Euro, fiducia consumatori novembre cala a -6,8 punti

(Teleborsa) - A novembre 2021, l'indice dellaè diminuito notevolmente sia nell'UE (2,1 punti in meno) che nell'area euro (2 punti in meno) rispetto a ottobre 2021. A, l'indicatore è sceso al di sotto (UE) o vicino (zona euro) al livello pre-pandemia, ma rimane al di sopra della sua media a lungo termine. È quanto emerge dalla stima flash della Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN). Le stime degli analisti erano per un -5,5 punti nell'eurozona.