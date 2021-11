Agilent Technologies scivola nonostante la trimestrale

Agilent Technologies

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 5,33% nonostante il fornitore di strumenti, software e servizi di diagnostica abbia annunciato un, nel quarto trimestre, in crescita da 98 centesimi a 1,21 dollari e superiore agli 1,04 dollari attesi dal consensus. Isono passati da 1,48 a 1,66 miliardi di dollari, anche in questo caso sopra gli 1,47 miliardi stimati dagli analisti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 158,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 150,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 165,7.