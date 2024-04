Wall Street prosegue in rosso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

finanziario

Merck

United Health

Intel

Wal-Mart

IBM

Caterpillar

Microsoft

Amazon

Astrazeneca

Keurig Dr Pepper

Nvidia

Broadcom

Meta Platforms

Comcast Corporation

Sirius XM Radio

O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,25% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 5.026 punti.Negativo il(-1,05%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,17%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,71%),(-1,03%) e(-0,87%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,68%),(+1,49%),(+1,13%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,91%.Crolla, con una flessione del 6,65%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,41%.Tra i(+5,74%),(+4,65%),(+3,38%) e(+3,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,22%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,75%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 214K unità; preced. 212K unità)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 3,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,6%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%).