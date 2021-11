Banco BPM, Teresio Testa nuovo Chief Lending Officer

(Teleborsa) -

Il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha nominato Teresio Testa come nuovo Chief Lending Officer. Testa sostituirà Carlo Bianchi, che lascia l'incarico dopo una lunga carriera per accedere al Fondo di Solidarietà. Teresio Testa, 59 anni, ha trascorso la sua carriera all'interno del gruppo Intesa Sanpaolo, dove ha ricoperto nel corso del tempo diversi e importanti incarichi, tra i quali: Responsabile della Direzione Large & International Corporate, Direttore Generale di Mediocredito Italiano e, infine, Direttore regionale Nord Ovest.



"Si tratta di un profilo di grande professionalità e prestigio - ha commentato Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM - Testa va a sostituire Carlo Bianchi, uno dei dirigenti più stimati e di maggior esperienza maturata nel nostro gruppo bancario, a cui va il nostro sincero ringraziamento per il grande impegno profuso in questi anni. A Testa, invece, diamo fin da ora il benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro all’interno del nostro gruppo bancario".



L'incarico di Testa (che possiede 10.000 azioni Banco BPM) avrà inizio il 13 dicembre 2021.