Big Tech, domani in Consiglio Ue le norme per limitarne potere: si va verso il via libera

(Teleborsa) - Domani ildei ministri responsabili per il mercato interno dovrebbero concordare unsul pacchetto legislativo per contrastare il potere delleproposto dalla Commissione europea lo scorso dicembre. Sul tavolo in particolare le due proposte di regolamento sui(Dma) e sui(Dsa) in cui si articola il pacchetto. Secondo quanto riporta Ansa, l'è favorevole al testo di compromesso sul Dma proposto dalla Slovenia, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue, ma in una dichiarazione chiede che l'obbligo di accesso a condizioni eque e non discriminatorie per gli utenti commerciali sia esteso anche ai motori di ricerca e ai servizi di social network. Nella formulazione attuale, tale obbligo grava solo sugliAlla– che verrà allegata agli atti del Consiglio – hanno aderito Spagna, Portogallo e Danimarca, mentre Germania, Austria, e Belgio si sono espresse verbalmente a favore. Anche in relazione al, l'Italia sostiene il testo didella presidenza ma in una dichiarazione congiunta con la Spagna sottolinea la necessità di estendere glidiattualmente previsti per i mercati online a tutti i fornitori di servizi digitali.Il Dma è stato approvato ieri dalla commissione Mercato Interno dele sarà sottoposto al voto in plenaria a dicembre, mentre per il Dsa sono previsti tempi più lunghi.