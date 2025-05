La Luiss al Festival dell’Economia di Trento: il futuro dell'Europa tra big tech, nuove frontiere dell’economia e sfide della formazione

(Teleborsa) - Anche quest’anno, lapartecipa al, giunto alla XX Edizione. Oggi, nella seconda giornata di lavori, sono intervenuti, tra gli altri, il Rettore Paolo Boccardelli e la Presidente della School of Law Paola Severino su temi di stretta attualità economica e geopolitica.Intelligenza artificiale e nuovi equilibri geopolitici sono stati al centro della tavola rotonda "", che ha visto il Rettore della Luiss tra i protagonisti. "Il recupero del gap nella capacità tecnologica è una priorità geopolitica ed economica per l’Europa e per l’Italia, che scontano un ritardo significativo rispetto, ad esempio, a Stati Uniti e Cina", ha dichiarato il, proseguendo: "non si tratta solo di difendersi dal predominio dei colossi del Web ma di costruire un modello europeo dell’innovazione che sia competitivo, inclusivo e strategicamente autonomo. Come evidenzia il, stiamo perdendo terreno nei settori chiave della ricerca e sviluppo e nella creazione di imprese tecnologiche: basti pensare che solo 4 delle prime 50 aziende tech globali sono europee. Accanto a questo, un altro tema cruciale per la competitività del Vecchio Continente è quello del capitale umano"."Oggi, il vero "" non riguarda la ricostruzione delle infrastrutture fisiche, come accadde dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma di quelle immateriali: la formazione, la ricerca, lo sviluppo dei talenti. È su questo terreno che si gioca il futuro dell’Europa e della sua capacità di incidere nello scenario globale", ha concluso Boccardelli.Nella stessa mattinata, la Professoressa, Presidente della Luiss School of Law e già Ministro della Giustizia, da sempre attenta all'evoluzione del diritto in ogni sua forma, ha preso parte al panel dal titolo "", sottolineando: "L’esaurimento delle risorse sulla terraferma e la crescente difficoltà a reperire materie rare indispensabili per lo sviluppo economico e tecnologico spingono a guardare oltre i confini tradizionali, verso tre nuove frontiere: le superfici sottomarine, l’Artico e lo spazio. Questi territori – ha proseguito la Professoressa – condividono un punto debole cruciale: la mancanza o l’insufficienza di regole internazionali efficaci che ne governino lo sfruttamento. È quindi urgente promuovere un approccio multilaterale che eviti il ricorso alla ‘legge del più forte’ e apra allo sfruttamento pacifico, sostenibile e condiviso di risorse e opportunità di sviluppo enormi. Solo nello spazio, il potenziale economico stimato supera i 700 quintilioni, ovvero miliardi di miliardi, di dollari. È quindi fondamentale, come Università, preparare i leader di domani ad elaborare nuove risposte a temi così complessi, investendo in ricerca e formazione".I nostri– ha concluso Paola Severino – possono avvalersi, già da anni, di corsi specializzati ine, da oggi, potranno fare riferimento anche a due Centri di Ricerca specializzati nei settori emergenti di Underwater e Space Economy".Appuntamento, infine,, con il Direttore Generale dell’Ateneo,, che porterà il suo contributo sul tema delle future professioni e traiettorie del mondo del lavoro, tra sfide e opportunità aperte dalle nuove tecnologie, durante l'incontro "I mestieri dell’intelligenza artificiale, chi sale e chi scende", che si terrà alle ore 12:00 al Castello del Buonconsiglio (Sala Gerola).