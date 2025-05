Via libera del Consiglio dei Ministri al Testo Unico sull'imposta di registro

(Teleborsa) - Il, su proposta del Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, ha approvato oggi in via preliminare ile di altri tributi indiretti. Il Testo Unico si inserisce nell'ambito deimessi i consultazione dal governo a marzo 2024, in attuazione della Delega fiscale, il cui termine per l'adozione è stato prorogato alPer il il viceministro dell’Economiasi tratta di "un provvedimento che si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del nostro sistema fiscale, avviato da questo governo a inizio legislatura".Il provvedimento è finalizzato, infatti, a, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, ed ail sistema fiscale e tributario vigente.Il nuovo Testo unico comprende una serie di tributi indiretti quali:, l'imposta, l'imposta sulle, l'imposta di, l'imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione, l'imposta sul valore delle attività finanziarie estere, e le imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.Fra le principali novità introdotte dal Testo Unico, ladell'imposta di registro, che prevede la possibilità per il contribuente di procedere in autonomia al pagamento della tassa.