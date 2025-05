Fisco, atteso in Consiglio dei Ministri il testo unico sull'imposta di registro

(Teleborsa) - Nel prossimo– che ancora non è stato convocato ma era è già stato preannunciato per la giornata di domani – dovrebbe arrivare l'ok del governo al testo unico sull'. Il provvedimento è uno dei nove testi unici messi lo scorso anno in consultazione dal Governo nell'ambito dellache dovrà armonizzare tutta la legislazione in materia di imposte di registro e altri tributi indiretti. Al momento ne risultano approvati quattro.Ladi, come era stato illustrata al momento della messa in consultazione dal governo a marzo 2024, "si ispira sulla ricognizione della normativa vigente contenuta in fonti diverse, sul coordinamento della normativa vigente con gli interventi che si sono resi necessari da modificazioni apportate da leggi successive e la proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate. La proposta di testo unico persegue ladi una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, e rimettendo al Legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni".Ilper l'adozione dei testi unici è stato prorogato al. Il ministro dell'Economianel corso di un recente question time, ha fatto sapere che il governo stava ultimando i lavori finalizzati al completamento dei testi unici ancora in via di definizione e l'arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri.Domani quindi sarà la volta di quello sulle imposte di registro, poi toccherà alla norma che rinvierà di nuovo la. Il viceministro del Mef,, al Festival di Trento che si è tenuto la scorsa settimana ha spiegato che poi si lavorerà ad un intervento ulteriore su Irpef, Ires e fiscalità internazionale. Tra le novità annunciate anche un taglio dell'