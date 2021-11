In calo il comparto chimico italiano (-1,88%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

small-cap

Aquafil

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre è debole ilIlha aperto a 26.639,9 in diminuzione di 507,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in calo a 1.501, dopo aver avviato la seduta a 1.505.Tra le medie imprese quotate sul, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,30%.Tra ledi Milano, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,80%.