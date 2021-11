Germania travolta dalla quarta ondata: record contagi e morti

(Teleborsa) - Non si ferma la corsa della pandemia indove si continuano a registrare numeri impressionanti. Ieri nuovo record giornaliero di nuovi casi che sono statiA rendere noto il dato l'autorità sanitaria federale (Rki). Inutile dire che parliamo di una situazione critica, in "carico" al nuovo Governo che si insidierà a dicembre.A spaventare anche ilche hanno sfondato quota 100 mila da inizio pandemia. Nel dettaglio, 351 1 morti nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 100.119, stando ai dati del Robert Koch InstituteProprio nelle scorse ore era arrivato il monito del ministro tedesco della Sanità,nel tentativo di spingere più persone a farsi somministrare il vaccino anti-Covid. "Probabilmente entro la fine di questo inverno, come a volte si dice cinicamente, praticamente tutti inha dichiarato Spahn nel corso di una conferenza stampa a Berlino sulla situazione dell'epidemia in Germania. "Ecco perché raccomandiamoha aggiunto.L'incidenza dei casi su base settimanale ha raggiunto il tasso record di 419,7 casi ogni 100mila abitanti .Ildella popolazione è interamente vaccinata. "La situazione è grave", ha dettoche prenderà la guida del Paese dopo l'accordo della coalizione Semaforo, e ha promesso che saràpossibile per affrontare la pandemia.