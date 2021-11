Philogen avvia un programma di acquisto di azioni proprie

Philogen

l’azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie

(Teleborsa) -, insieme alla sua controllata svizzera Philochem AG, ha comunicato che, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dal 24 novembre 2021, di un massimo, corrispondenti all'1,23% del capitale sociale della Società.L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione è stata concessa per le seguenti finalità:- sostenere la liquidità del titolo Philogen in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;- operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sul mercato, sia nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato, tramite Accelerated Book Building o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché a condizioni di mercato;- costituire un magazzino titoli, per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito accordi con partner strategici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi di licensing) e/o di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;- adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate.Gli atti di acquisto dovranno essere effettuati per un esborso complessivo non superiore a 8.500.000 euro.Successivamente all'Assemblea degli Azionisti si è riunito ildella Società che, in attuazione dell'autorizzazione conferita dalla predetta Assemblea,Il Programma è finalizzato a costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, nell'ambito di accordi con partner strategici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accordi di licensing) e/o di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie, e ad acquisire azioni da destinare a servizio di piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, sia esistenti che futuri, a titolo oneroso o gratuito, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori del Gruppo.L'acquisto di azioni ordinarie, effettuabile anche in più tranches, potrà avere ad oggetto fino a un massimo di 300.000 azioni ordinarie, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.L'esborso complessivo degli atti di acquisto non potrà essere in ogni caso superiore a 5.100.000 euro.Il Programma, al pari dell'autorizzazione assembleare all'acquisto di azioni proprie, ha durata sino a tutto il 24 maggio 2023.Il Gruppo ha precisato inoltre che l'autorizzazione assembleare - così come l'avvio del Programma - non obbliga la Società a effettuare acquisti e il Programma potrà quindi essere eseguito anche solo parzialmente e la sua esecuzione potrà essere revocata in qualunque momento e tempestivamente comunicata al mercato.Al 24 novembre, la Società non detiene azioni proprie.A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,73%.