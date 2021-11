Spazio, Colao: intesa con la Francia sui lanciatori mette le basi per i prossimi 10 anni

(Teleborsa) - L'Italia è molto soddisfatta dell'accordo con la Francia sulla cooperazione nel settore dello spazio, firmato oggi a Roma nel contesto del Trattato del Quirinale. Lo ha affermato il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,, parlando con alcuni giornalisti a Bruxelles a margine del Consiglio Ue della Competitività. "Siamo molto soddisfatti per l'accordo con la Francia sullo spazio, in particolare sui lanciatori.condividono una visionedel settore per l'Europa", ha detto Colao sottolineando che in quest'area "l'Italia torna protagonista grazie ai fondi nazionali e al Recovery Plan".Con la Francia, ha aggiunto il ministro, "abbiamo deciso di collaborare su alcuni aspetti importanti come i motori per i, ma anche alcunefra i due paesi". Inoltre, si punta ad "avere un ruolo importante nel sistema dei lanciatori e nel sistema di osservazione della Terra, dove i due paesi possono essere dei giocatori importanti nella squadra europea". "L'accordo è importante - ha rilevato ancora Colao - perché Italia e Francia sono pilastri delladello: abbiamo competenze diverse ma entrambi condividiamo il bisogno di essere più efficienti e di coinvolgere altre imprese, imprese private e commerciali, start up di tutto il mondo dei data analytics. Ma per fare questo ci vogliono ovviamente degli asset importanti. Perciò l'accordo sui lanciatori è una parte importante, perché mette le basi per i prossimi 10 anni di lavoro assieme".Sulla dossier Tim il ministro non si è invece sbilanciato. "Le vicende di mercato le lasciamo al mercato, ma abbiamo a cuore la sicurezza delle reti e dei dati", ha affermato. "Adesso si aspetta e si seguono i fatti", ha aggiunto Colao.