Intesa Sanpaolo Assicurazioni amplia l'offerta di prodotti a capitale garantito

(Teleborsa) -integra l'offerta dei propri prodotti vita con, il nuovo investimento assicurativo a vita intera. "Il nuovo prodotto, pensato per un'ampia fascia di clientela, fino a 90 anni d'età, – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – garantisce la restituzione del 100% dell'importo investito, in qualsiasi scenario dei mercati, sia in caso di riscatto che in caso di decesso dell'assicurato"."Alla sottoscrizione del contratto, presso i gestori della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, – prosegue la nota – si investe in una combinazione predefinita di due Gestioni Separate"."La sicurezza, la stabilità e la flessibilità di questi prodotti, adeguati al contesto in cui viviamo – sottolinea– rappresentano un valore distintivo della nostra offerta. Queste soluzioni assicurative rispondono alle esigenze dei clienti che vogliono investire e pianificare con efficacia il passaggio generazionale o tutelare la propria autonomia e il futuro delle persone care".