Avio su nuovi massimi dopo ordini per 60 milioni di euro nella propulsione tattica

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, dopo che ieri a mercati chiusi ha annunciato la firma di; in particolare, il contratto prevede 50 milioni di euro per la produzione e la fornitura di motori a propellente solido (SRM) e relative superfici aerodinamiche per il sistema di difesa Aster 30. Altri 10 milioni di euro riguardano ulteriori ordini non correlati. Gli ordini coprono un periodo di produzione medio di cinque anni.Gli analisti difanno notare che l'Aster 30 di MBDA è un, prodotto da. Francia e Italia stanno promuovendo il missile e il sistema di difesa aerea SAMPT/T in tutta Europa, ma molti paesi continuano ad acquistare armamenti statunitensi nonostante la disponibilità di questa valida soluzione sovrana. "È possibile che i lunghissimi tempi di consegna del Patriot, recentemente rinviati per un periodo di tempo non specificato, possano indurre altri Paesi a prendere in considerazione il SAMP/T/Aster 30", viene evidenziato.Inoltre, il broker ricorda che il portafoglio ordini di Avio per la propulsione tattica ammontava a 423 milioni di euro alla fine del primo trimestre del 2025 e che l'attività ha generato ricavi per 70 milioni di euro nel 2024. "Il contratto annunciato", si legge nella ricerca.si attesta a 24,95 euro dopo 40 minuti di contrattazioni, con un aumento dello 0,81%, dopo aver toccato iper il titolo. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 25,43 e successiva a 26,28. Supporto a 24,58.