TLC, Prysmian: serve rete di fibra sostenibile e di qualità

Prysmian

(Teleborsa) - "Nell'urgenza di attuare piani di ripresa, rischiamo di costruire infrastrutture non a prova di futuro o spendere più soldi di quanto dovremmo. Nonostante la pressione del tempo,". Ad affermarlo è stato l'illustrando la sua visione per un futuro di successo delle telecomunicazioni e del settore digitale, intervenendo all'evento di punta sulla politica delle telecomunicazioni, Tech and Politics Forum 2021, quest'anno in formato digitale.Questo potrebbe essere garantito se i governi avessero il coraggio di prescrivere alcuni imperativi tecnici, abbandonando in una certa misura il principio della neutralità tecnologica, ma andando nella direzione di ridurre l'impatto ambientale della costruzione delle infrastrutture, incentivando la durabilità delle soluzioni e l'alta qualità dei componenti.spiega Philippe Vanhille - "una rete in fibra sostenibile e di qualità in grado di soddisfare i requisiti delle future applicazioni digitali".