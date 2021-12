In flessione il comparto sanitario italiano (-0,88%), andamento negativo per DiaSorin

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

DiaSorin

Amplifon

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per l', che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha aperto a quota 327.846,2, in diminuzione dello 0,88% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 892.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,52% sui valori precedenti.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%.