Ricerca PwC: lavoro ibrido aumenta produzione, ma fiducia è un problema

(Teleborsa) - Il lavoro da remoto e di tipo ibrido ha determinato unin gran parte delle aziende globali durante la pandemia, ma tutto ciò potrebbe essere avvenuto. È quanto emerge dall'indagine PwC "Future of work and skills", che si basa sulle opinioni di circa 4.000 responsabili Risorse Umane e manager di 26 paesi e regioni e 28 settori industriali. "Man mano che le aziende accelerano la trasformazione digitale, la leadership e la cultura diventano aspetti fondamentali per l'attuazione delle strategie aziendali", ha commentato Riccardo Donelli, People Transformation Partner di PwC Italia.Il 57% degli intervistati afferma che la propria organizzazione hanegli ultimi 12 mesi, rispetto a solo il 4% che dichiara che ha registrato prestazioni significativamente peggiori. PwC sottolinea però che altri dati mostrano come questo fenomeno sia, in realtà, un aumento di produzione, avvenuto a fronte di un maggior effort dei lavoratori, portando così, in realtà, ad una diminuzione di produttività.Inoltre, solo il 31% dei manager e responsabili HR intervistati crede fermamente che la propria organizzazione stia. La responsabilità può essere in parte dovuta al fenomeno del burnout: quasi tre quarti (74%) degli intervistati non sono pienamente sicuri che il carico di lavoro dei dipendenti sia sufficientemente gestibile e sostenibile nel tempo. "La confluenza di fattori come la potenziale sfiducia dei lavoratori, la competitività dei mercati dei talenti e le aspettative variabili della forza lavoro pone oggi una- fa notare Donelli - e in particolare sulla necessità di una leadership capace di lavorare con l'incertezza, con i cambiamenti continui, le contraddizioni e i dilemmi imposti dal nuovo contesto lavorativo".PwC sottolinea che le aziende che hanno messo in atto processi di(in cui i manager prevedono le proprie esigenze sulla base di molteplici scenari futuri) e di(in base alla quale introducono nei piani un complesso schema di azioni e reazioni) hanno ottenuto 30 punti percentuali di probabilità in più di raggiungere o superare gli obiettivi finanziari e di altro tipo.