Lucid Motors, la SEC indaga sulla quotazione tramite SPAC

Lucid Group

(Teleborsa) -, casa automobilistica americana specializzata in auto elettriche, hadalla Securities and Exchange Commission (SEC) che richiede la produzione di alcuni documenti relativi allatra Churchill Capital Corp (la SPAC che ha portato la società sul Nasdaq) e Atieva (il precedente nome di Lucid) e ad alcune proiezioni e dichiarazioni. Lo ha reso noto la stessa Lucid in un deposito normativo, sottolineando che "sta collaborando pienamente con la SEC nella sua revisione".Un subpoena è un ordine del tribunale che richiede di fornire informazioni; se viene notificato a una società, significa che la SEC ha raccolto prove sufficienti per ottenere un. Una SPAC, acronimo di Special Purpose Acquisition Company, è invece uncostituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target.La società ha consegnato le sue primealla fine di ottobre, dopo aver avviato la produzione nella sua fabbrica in Arizona a fine settembre . Fondata nel 2007 come Atieva Inc dall'ex dirigente di Tesla Bernard Tse e dall'imprenditore Sam Weng, Lucid prevede di raggiungere l'obiettivo di produzione di 20.000 veicoli nel 2022 e 50.000 nel 2023.