General Motors migliora outlook 2024 dopo primo trimestre positivo

General Motors

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'automotive, ha chiuso il primo trimestre 2024 conpari a 43 miliardi di dollari (+7,6%), unattribuibile agli azionisti di 3 miliardi di dollari (+24,4%) e unrettificato di 3,9 miliardi di dollari (+1,8%).La società hasugli utili per l'intero anno 2024: si aspetta un EBIT rettificato compreso tra 12,5 e 14,5 miliardi di dollari, in aumento dai 12-14 miliardi di dollari previsti in precedenza, e un utile netto attribuibile agli azionisti compreso tra 10,1 e 11,5 miliardi di dollari, in aumento dai 9,8-11,2 miliardi di dollari previsti in precedenza.