Smart working, in arrivo il protocollo condiviso con imprese e sindacati

(Teleborsa) - La firma di uncon sindacati e imprese sulpotrebbe arrivare già domani nel corso della riunione che si terrà al ministero del Lavoro. Prosegue infatti spedito il confronto tra governo e parti sociali. "Il ricorso al lavoro agile - secondo quanto riportato dalladi protocollo - è più che raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico e, dopo una prima fase di adattamento, è diventato un tassello sempre più strutturale dell'organizzazione del". "L'obiettivo ora é, dunque, quello di fissare un quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro agile attraverso l'indicazione di, non vincolanti, per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale o territoriale – prosegue la bozza –. Tutto nel rispetto della legge che disciplina la materia, la numero 81 del maggio 2017.Primo punto dell'intesa è che l'adesione al lavoro agile "avviene sued è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto". Inoltre, l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile "non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare".Ladell'accordo "può essere a termine o a tempo indeterminato" e può prevedere "l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali" e "ieventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali". Da definire, negli accordi individuali, anche "i tempi di riposo del lavoratore e lee/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione" così come "le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali".Salvo, poi, esplicita previsione deinazionali, territoriali e/o aziendali, "durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario". Quanto al luogo di lavoro in smart working, "ilè libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della, in condizioni di, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali". A tal proposito, la contrattazione collettiva "può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati".Sul fronte dei, il datore di lavoro, di norma, fornisce "lae informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di assicurare al lavoratore la disponibilità di strumenti che siano idonei all'esecuzione della prestazione lavorativa e sicuri per l'accesso ai sistemi aziendali". Laddove le parti concordino, invece, l'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, "provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi dida implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le". Garantita, poi, la stessa retribuzione.Come stabilito dalla legge del 2017, lo svolgimento della prestazione in modalità agile "non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni,e retribuzione del lavoratore". Ciascun lavoratore agile "ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento aidiriconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità'".Infine leconcordano sulla necessità di "incentivare l'utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite undestinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello".