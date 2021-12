ELES, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

ELES

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, a 4,60 euro (da 5,30 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "Outperform". La revisione è arrivata a causa della continua carenza di semiconduttori, che sta causando tempi di attesa più lunghi per i chip e ha spinto la stessa ELES a rivedere la propria guidance per il 2021. Intanto, è buona la performance del titolo a Piazza Affari, dove si attesta a 3,57 con un aumento dell'1,13%.Gli analisti affermano che la situazione del settore haordinati mesi fa, necessari per completare l'assemblaggio delle macchine previste per la consegna ai clienti nel 2021. È importante sottolineare che, in quanto i clienti (cioè i produttori di chip) comprendono chiaramente la situazione in quanto sono al centro del problema. Intermonte ha quindi, anno in cui la crisi del settore sei semiconduttori dovrebbe affievolirsi."Ironia della sorte - si legge nel report - mentre la carenza di chip ha evidenziato l'importanza dei chip stessi, aumentando le prospettive a lungo termine, sta compromettendo la consegna a breve termine. Tuttavia, la forte domanda del mercato finale sembra destinata a continuare per prodotti e servizi affamati di chip; questo, insieme alla crescente importanza della fase di test, è di".Intermonte si aspetta ora che la società chiuda l'anno condi 21 milioni di euro, undi 4 milioni di euro e undi 1 milione di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2022, rispettivamente, a 27 milioni di euro, 5 milioni di euro e 2 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2023 a ricavi per 33 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 7 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 3 milioni di euro.