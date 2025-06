Mare Group supera la soglia del 5% del capitale di ELES

Mare Engineering Group

ELES

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, hadi, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, raggiungendo una partecipazione pari a 971.000 azioni, corrispondente al 5,50% del capitale sociale e al 5,16% dei diritti di voto. La comunicato è arrivata nel contesto dell'offerta pubblica sulle azioni ordinarie e a voto plurimo annunciata il 10 giugno."Siamo sorpresi dalla rapidità con cui è stato possibile raggiungere il 5% del capitale in pochi giorni - ha commentato il- Questo risultato dimostra lae conferma che esiste una domanda reale di cambiamento e di una nuova progettualità industriale, più ampia e sinergica".Come già comunicato, ilper azione. Trattandosi di un'offerta pubblica parziale, nel caso in cui le adesioni dovessero eccedere il quantitativo oggetto dell'offerta, sarà applicato un meccanismo di riparto, con l'acquisto delle azioni in proporzione alle richieste. L'apertura ufficiale del periodo di adesione è prevista indicativamente tra settembre e ottobre 2025.