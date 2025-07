Mare Group annuncia superamento soglia del 20% di capitale di Eles

Mare Engineering Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, nell'ambito dell’su azioni ordinarie e a voto plurimo diannunciata il 10 giugno scorso, comunica di averA seguito degli, l’Offerente detiene complessivamentesociale di Eles e il 18,9172% dei diritti di voto."Il superamento della soglia del 20% in meno di tre settimane parla da sé: ilalla nostra proposta", commenta, CEO di Mare Group, aggiungendo "e l’offerta sarà avviata rapidamente, con inizio del periodo di adesione all’OPAS nel mese di luglio. Il nostroè raggiungere il ruolo diper realizzare rapidamente un ambizioso piano di crescita industriale e dare ad Eles una nuova e più dinamica traiettoria di crescita grazie alle sinergie commerciali, tecnologiche e operative con Mare Group".Al verificarsi delle Condizioni di Offerta, Mare Group riconoscerà uncomposto da una componentee una componente rappresentata da(0,05 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare) o,, a scelta dell’aderente all’Offerta unper ciascuna azione portata in adesione all’Offerta.L’Offerta è finalizzata a conseguire il 29,99% dei diritti di voto di Eles. Trattandosi di un’offerta volontaria parziale, in caso di adesioni per quantitativi superiori rispetto al numero di azioni oggetto dell’Offerta, verrà applicato il riparto secondo il metodo del “pro-rata” in virtù del quale l’Offerente acquisterà da tutti gli azionisti che abbiano aderito all’Offerta, la stessa proporzione di Azioni da ciascuno di essi apportate all’Offerta.