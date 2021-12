Stati Uniti, Camera approva legge per evitare default

(Teleborsa) - Ancora un, grazie all'innalzamento del tetto del debito (debt ceiling), il limite entro il quale il governo non può decidere ulteriori capitoli di spesa senza chiedere il preventivo assenso del Parlamento. Laha infattia maggioranza - 222 sì e 212 no - unache introduce unaconsentendo al Senato di approvare l'aumento del limite con una(51 voti su 100).Il provvedimento è statoche punta ad(Medicare) a partire da fine anno. L'esito positivo della votazione è stato garantito da una intesa bipartisan al Senato, dove sono necessari 60 voti per far passare il provvedimento, inclusi 10 Repubblicani.Dopo che alla legge sarà posta la, la Camera ed il Senato potranno tenere votazioni separate per l'innalzamento del tetto del debito e con maggioranza semplice, quindi senza il formale sostegno dei Repubblicani.Senza questo stratagemma procedurale, gli USA si sarebbero spinti di gran carriera verso il, chesecondo i calcoli della. Il debt ceiling è attualmente di 28.900 miliardi di dollari e