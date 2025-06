Dl Pnrr Scuola, la Camera approva la fiducia: le nuove misure

(Teleborsa) - Diverse misure per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. È quanto contiene ilsul quale la Camera ieri, con 189 sì e 97 no, ha approvato la fiducia posta dal governo."Con l'approvazione del dl Pnrr poniamo finalmente fine al vergognoso fenomeno dei diplomifici – dichiara il–. Chi pensa di poter comprare un titolo di studio deve sapere che lo Stato non resterà più a guardare. Con queste misure imponiamo regole chiare, controlli stringenti e tolleranza zero per un'istruzione di qualità. Vogliamo una scuola in cui ogni diploma sia frutto di impegno e competenze reali. Parallelamente, portiamo avanti una serie di interventi concreti: sosteniamo le famiglie in difficoltà incrementando i fondi per l'acquisto dei libri di testo, promuoviamo l'internazionalizzazione degli ITS. Diamo risposta alle legittime aspettative degli idonei nei concorsi per docenti; aumentiamo la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici; liberiamo risorse per Enti locali al fine di reinvestirle in scuole più sicure e investiamo nello sviluppo degli asili nido. Infine, estendiamo la carta docenti ai supplenti con incarico fino al 31 agosto. Questa è la nostra idea di Paese: un'Italia che non lascia indietro nessuno, che investe sui giovani, promuove il merito, tutela la legalità, valorizza chi vi lavora. E su questa strada andremo avanti, con coraggio e determinazione".Tra le norme chiave quella che prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, per evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica,sarà definito con decreto del ministero dell'Istruzione e del merito, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze. Una modifica introdotta al Senato dispone, inoltre, che a partire dal medesimo anno scolastico il(e non solo gli istituti tecnici) non possa essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024.Per ciascuno degli anni 2025-2026 previsto l'incremento diper i dirigenti scolastici. Interessata in parte anchesempre una modifica apportata al Senato ha introdotto, nella fase pre-ruolo della carriera accademica,gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca. Una misura quest'ultima fortemente contestata dalle opposizioni che ritengono veicoli meno tutele per i ricercatori.Viene, infine, differito al 31 luglio 2025 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti per le piccole opere devono provvedere all'inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (Cup) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024.