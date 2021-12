Tredicesime tornano a crescere ma quasi metà è destinata a risparmio

(Teleborsa) - Iltorna a crescere e, dopo il crollo del 2020, la mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare quest'anno a, oltre 360 milioni in più dello scorso dicembre, ma ancora 1,2 miliardi sotto il livello pre-pandemia. Un’iniezione aggiuntiva che dovrebbe generare unanel periodo delle feste, circa 2,7 miliardi in più rispetto al 2020. A stimarlo è, sulla base di un sondaggio condotto daper l’associazione.A ricevere la tredicesima quest’anno sarannotra pensionati e lavoratori dipendenti, per undi poco superiore ai. La maggior parte relativa dell’ammontare andrà in, in particolare alle spese per la casa e la famiglia, per cui gli italiani impiegheranno quasi 15,7 miliardi, oltre 3,3 miliardi in più dello scorso anno (+27,4%).invece la quota di risorse che andranno inpari a 5,4 miliardi, il 10,2% in meno del 2020, e quella dedicata ai, che scende dai 13 miliardi dello scorso anno ai 10,2 di questo dicembre.invece ilstimato in 12,5 miliardi, quasi un miliardo in più del 2020 e 2,1 miliardi in più del 2019."Quest’anno la tredicesima dovrebbe dare una spinta ai consumi ben più consistente dello scorso anno", commenta Confesercenti, mettendo in luce che la crescita del risparmio "è legata ad un persistente stato di incertezza, a sua volta dovuto al prolungarsi dell’emergenza sanitaria". "Serve un’iniezione di fiducia- sottolinea l'associazione dei commercianti - acceleriamo sulle quarte dosi e sgombriamo l’orizzonte dall’ipotesi di nuove restrizioni, che peggiorerebbero il deterioramento del clima e porrebbero un’ipoteca sulla ripresa in atto".Per l'associazione dei consumatori Codacons la destinazione delle tredicesime dicata da Confesercenti-Swg "è unperché attesta lecirca il futuro del paese". "Condividiamo in pieno i timori espressi dalle organizzazioni dei commercianti – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’utilizzo che gli italiani faranno delle tredicesime rispecchia infatti il clima di grande incertezza sul futuro dell’Italia: non a caso si riduce la quota destinata ai regali mentre aumenta in modo considerevole la propensione al risparmio da parte delle famiglie".Per Codacons "alla base di tale modifica nella destinazione delle tredicesimein corso,che sta generando paura tra i consumatori, con una larga fetta di popolazione che decide quest’anno di mettere da parte i soldi per far fronte ai rincari odierni e a quelli che scatteranno il prossimo anno", Di qui la necessità di "misure urgenti per contrastare la crescita dei prezzi al dettaglio eche si sta erodendo giorno dopo giorno".