UniCredit ha annunciato il prossimo avvio del programma di acquisto di azioni proprie

UniCredit

(Teleborsa) -ha comunicato, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 15 aprile 2021, di aver definito e approvato le modalità attuative perper une per unordinarie UniCreditIl 23 giugno 2021 si è concluso un primo programma di acquisto di azioni proprie (il "Primo Programma di Buy-Back 2021"), con l'acquisto da parte di UniCredit di 17.416.128 azioni per un controvalore complessivo di 178.688.527 euro. Le azioni acquistate nell’ambito del Primo Programma di Buy-Back 2021 sono state annullate, unitamente alle azioni proprie a suo tempo detenute da UniCredit, il 4 ottobre 2021.Ai fini dell'esecuzione del Secondo Programma di Buy-Back 2021, UniCredit ha conferito incarico a J.P. Morgan AG in qualità di intermediario terzo abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma (c.d. "riskless principal" o "matched principal").Per il Secondo Programma di Buy-Back 2021, gli atti di acquisto saranno effettuati, anche in parte e/o in via frazionata, per un esborso complessivo fino a massimi 651.573.111,00 euro e, in ogni caso, non superiore a n. 110.000.000 di azioni ordinarie UniCredit (pari a circa il 4,94% del capitale sociale al 9 dicembre).Gli acquisti saranno avviati nella settimana del 13 dicembre 2021 e si prevede che possano concludersi indicativamente nel primo trimestre del 2022.Le azioni ordinarie UniCredit che verranno acquisite nell'ambito del Secondo Programma di Buy-Back 2021 verranno anch'esse annullate in esecuzione della delibera della predetta Assemblea.Intanto, a Milano, discreta la performance di, che si attesta a 12,91 euro, in lieve aumento dello 0,84%.