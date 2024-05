UniCredit corre in Borsa dopo rialzo della guidance sull'utile 2024

UniCredit

(Teleborsa) -per, dopo che stamattina ha comunicato che laad oltre 8,5 miliardi, con invariato RoTE di circa il 16,5 per cento e una generazione organica di capitale superiore ai 300 punti base. Inoltre, la guidance sulla distribuzione a valere sul FY24 è aumentata ad in linea con il 2023.Focus anche sulla distribuzione. UniCredit intende infatti. Escludendo opzioni di crescita inorganica, UniCredit prevede che le distribuzioni totali annue medie tra il FY25 e il FY26 saranno superiori alle distribuzioni relative al FY24, con una politica sui dividendi pari o superiore al 40% e riacquisti di azioni proprie con limite massimo corrispondente alla generazione organica di capitale in combinazione con l'impiego del capitale in eccesso. Nell'eventualità in cui il capitale in eccesso dovesse essere utilizzato per opportunità di crescita inorganica, che sarebbero intraprese secondo criteri stringenti, il livello delle distribuzioni annuali nel periodo FY25-FY26 dipenderebbe dal rendimento delle acquisizioni, che dovrebbero presentare rendimenti post sinergie vantaggiosi rispetto a quello derivante dal riacquisto di azioni proprie.Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 36,17 e successiva a 36,78. Supporto a 35,57.