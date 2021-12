Il comparto immobiliare italiano in rialzo (+1,09%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

Indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

mid-cap

IGD

Ftse SmallCap

Restart

Gabetti

Next Re

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 9.925 con una performance positiva dell'1,09%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 466, dopo aver avviato la seduta a 467.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,01%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,70% sui valori precedenti.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,72%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,69%.