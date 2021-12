"State of Mobile Experience", Tutela: "Vodafone offre la migliore esperienza mobile"

(Teleborsa) -è l'operatore che offre la miglior esperienza mobile complessiva in Italia secondo il rsocietà indipendente di dati crowdsourcing che misura e analizza l'esperienza degli utenti sulle reti mobili. Nel dettaglio Vodafone è risultata vincitrice nelle categorie "Excellent Consistent Quality", "Core Consistent Quality", "Coverage score" e "Video experience".Secondo il report Tutela, Vodafone è l'operatore che offre la migliore esperienza mobile complessiva. Vodafone Italia – si legge nel rapporto – offre ai suoi utenti mobili la migliore esperienza mobile del Paese, sulla base del fatto che l'operatore vede la più alta percentuale, pari al 77,2%, di Excellent Consistent Quality. La Excellent Consistent Quality è una metrica che indica la percentuale di campioni per operatore con una qualità tale da poter usare servizi ad alta qualità come streaming video 1080p, videochiamate di gruppo HD e mobile gaming in tempo reale. Vodafone si piazza al primo posto con una percentuale del 2,6% superiore a TIM, seconda classificata, superiore del 4% rispetto a Iliad e del 4,1% rispetto a WINDTREAnche per la Core Consistent Quality, il parametro sulla qualità di servizi di livello più base come streaming video SD, condivisione di social media e navigazione web, Vodafone conquista il primo posto, mancando di poco il raggiungimento della soglia del 90% con una Core Consistent Quality dell'89,4%, alla pari con Iliad. TIM è al terzo posto con una Core Consistent Quality dell'89,1%, mentre WINDTRE è al quarto con l'86,0%.Vodafone è l'operatore con la migliore copertura 4G/5G, classificandosi prima nel report Tutela nel parametro "4G/5G coverage" con un punteggio di 560 su 1000.Anche nel nuovo parametro di Tutela, il "Video Experience Score" – che misura la qualità dell'esperienza che gli utenti hanno nello streaming video – Vodafone si posiziona prima con un punteggio di esperienza video di 3,84.Per il suoha valutato oltre 4,2 milioni di test di velocità e latenza, condotti tra maggio e ottobre 2021 sugli smartphone di utenti reali di operatori mobili nazionali all'interno delle aree comuni di copertura. Tutela raccoglie dati ed esegue test di rete tramite software integrato in una gamma di oltre 3mila applicazioni consumer per consentire la misurazione della qualità dell'esperienza del mondo reale degli utenti mobili, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dalla combinazione delle metriche di queste misurazioni (velocità di download e upload, latenza, varianza della latenza) la società indipendente di dati crowdsourcing – con oltre 300 milioni di utenti a livello globale – genera dei parametri di valutazione della rete mobile degli operatori.