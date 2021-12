Intesa Sanpaolo, via a 2° edizione del corso di alta formazione per manager culturali

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha lanciato la seconda edizione del". Il percorso di formazione è nato dall'esperienza del gruppo bancario nella gestione e valorizzazione delle collezioni di Intesa Sanpaolo, formate da oltre 35 mila opere, le Gallerie d'Italia con i musei a Milano, Napoli e Vicenza e quello in prossima apertura a Torino, l'Archivio Storico del gruppo, il progetto Restituzioni. Il corso si rivolge adi almeno due anni e durerà 4 mesi,. Il percorso, in lingua italiana, sarà composto da cinque moduli per un numero complessivo di 144 ore di lezione in presenza, e 18 ore in modalità webinar oltre a 10 ore di learning object fruibili in autonomia.prevedono il contesto giuridico istituzionale in Italia e all’estero, la relazione pubblico-privato e le nuove forme di partnership, le prassi innovative di heritage management, il collection management in ambito privato e aziendale, la dimensione economico-finanziaria e contabile dei beni e delle attività culturali, le strategie di valorizzazione e di ampliamento della fruizione di patrimoni corporate e privati, cui si aggiungono quest’anno anche il PNRR e il project management culturale. Il corso, sotto la regia organizzativa di Intesa Sanpaolo Formazione, è coordinato dal, docente dell'Università Bocconi di Milano. Le lezioni sono tenute da accademici di atenei italiani, manager della cultura e d’impresa, direttori e funzionari museali."L'importante riscontro della prima edizione del Corso rende evidente il ruolo chiave svolto dalla formazione in ambito culturale, rafforzando la convinzione della nostra banca a proseguire su questa strada in piena sintonia con tutte le istituzioni che partecipano al progetto - ha commentato, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d'Italia - È anche, impegnato nella produzione e promozione di arte e cultura, mettere a disposizione competenze e modelli per la gestione dei patrimoni artistico-culturali che, oltre ad avere un valore identitario per il Paese, diventano ragione di sviluppo economico e occupazionale".Il corso èIntesa SanpaoloFondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cariplo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Formazione e Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e ideato con il contributo scientifico della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, l'istituto internazionale per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero della cultura.