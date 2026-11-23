Tercnologia, Fraternali (Intesa): "Vera sfida è governare la trasformazione e la formazione"

(Teleborsa) - "La vera sfida oggi non è solo adottare una nuova tecnologia, ma governare la trasformazione a tutti i livelli". E' quanto afferma Silvio Fraternali, Executive Director Innovation & Business Support Reengineering di Intesa Sanpaolo , intervenendo alla presentazione della ricerca 2026 dell'European FS Tech Hub di SDA Bocconi School of Management



"In Intesa Sanpaolo - ha sottolineato - consideriamo l’innovazione un elemento essenziale del cambiamento e della trasformazione, per questo il Gruppo investe molto nella formazione continua delle persone e nella diffusione di una cultura dell’innovazione che coinvolga tutta la banca".



"L’intelligenza artificiale, i dati e le nuove piattaforme digitali sono sempre più centrali, ma il loro valore dipenderà dalla capacità di integrarli nei processi e di metterli al servizio dei clienti e delle persone. Tecnologia e competenze devono crescere insieme per costruire una banca sempre più efficace, vicina ai bisogni di famiglie e imprese, di chi ci lavora e pronta ad affrontare le sfide del futuro”, ha concluso.

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