ING esce dal Retail Banking in Francia

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha annunciato che, in seguito a una revisione strategica annunciata nel giugno 2021. Le attività di Wholesale Banking di ING in Francia continueranno, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato e diventare il punto di riferimento per la finanza sostenibile. ING è attiva nel mercato bancario al dettaglio francese dal 2000 come banca online e ING France serve attualmente circa. Il gruppo ha circa 700 dipendenti nel paese, di cui due terzi lavorano nel Retail Banking.e sono stati avviati dialoghi con i sindacati locali, spiega una nota. Inoltre, ING ha detto di essereper quel che riguarda il proprio portafoglio clienti nel Paese. Secondo il giornale francese Les Echos,e Credit Mutuel sono interessate agli asset di ING."Valutiamo continuamente le nostre attività, compreso se è probabile che raggiungano la scala preferita nel loro mercato entro un lasso di tempo ragionevole. In questo contesto, abbiamo deciso di uscire dal mercato al dettaglio francese,", ha affermato Aris Bogdaneris, membro del consiglio di amministrazione Banking, Head of Retail Banking e Challengers & Growth Markets presso ING. ING registrerà un accantonamento per la ristrutturazione nei conti del quarto trimestre del 2021.