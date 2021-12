SIMEST assieme a Promos Italia per favorire internazionalizzazione PMI

(Teleborsa) -, società del Gruppo CDP, ha siglato un, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione, volto aL'accordo impegna le parti ad offrire, per quanto di competenza, unche si affacciano sui mercati internazionali. Le PMI potranno quindi utilizzare iall’estero forniti da SIMEST e Promos Italia, e avvalersi deldelle due realtà partner, anche per la definizione di una strategia marketing e promozionale “su misura” per ogni azienda.L’accordo mira anche a, così come i settori e le filiere con maggiore potenziale per il tessuto produttivo nazionale.In tema di finanziamenti,avvia un progetto che prevede la figura del: un professionista a disposizione del sistema camerale, dei soggetti finanziari e soprattutto delle imprese che ha il ruolo di facilitarne l’accesso al credito pubblico e privato, italiano ed estero, nel processi di internazionalizzazione.