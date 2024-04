B.F. sigla contratto di investimento da 15 milioni di euro con SIMEST

B.F.

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, e la controllata BF International (BFI) hanno sottoscritto un, società per l'internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che prevede un intervento finanziario complessivo pari aa favore di BFI.L'intervento finanziario, volto a supportare il progetto di espansione internazionale del Gruppo BF, è così articolato: 4,25 milioni come investimento nel capitale sociale di BFI di cui 1,25 milioni sottoscritti da SIMEST direttamente e 3 milioni sottoscritti per conto del(FVC) gestito da SIMEST per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 10,75 milioni come erogazione di finanziamenti soci a BFI di cui 3,75 milioni da parte di SIMEST direttamente e 7 milioni in qualità di gestore di FVC, regolamentata da uno specifico contratto di finanziamento.In merito agli aspetti di, il Contratto di Investimento non prevede diritti di designazione e/o di nomina di consiglieri di amministrazione di BFI in capo a SIMEST né diritti di gradimento all'ingresso di nuovi soci né diritti di veto.Il Contratto di Investimento prevede che BFI deliberi un aumento di capitale sociale di complessivi 54,25 milioni, di cui 50 milioni riservati a BF e 4,25 riservati a SIMEST, a valle del quale lasarà pari all'"Questa operazione sancisce il riconoscimento, da parte degli operatori finanziari, della valenza strategica del percorso di internazionalizzazione avviato dal Gruppo BF con l'obiettivo di esportare il proprio modello di filiera e know-how e di presidiare le fasi produttive e commerciali nei mercati esteri", ha dichiarato l'ha assistito il Gruppo BF in qualità di