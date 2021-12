Modesto rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,65%), exploit di Txt E-Solutions

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Esprinet

small-cap

Txt E-Solutions

(Teleborsa) - Senza slancio ilche si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'Ilha aperto a 167.525,4, per poi portarsi a quota 167.268,8, in recupero dello 0,65%, rispetto alla chiusura precedente, mentre l'cresce dell'1,28% a 964.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,04% sui valori precedenti.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,73%.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,81%.