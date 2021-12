Andamento positivo per l'indice delle aziende sanitarie (+1,46%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

DiaSorin

Amplifon

Ftse MidCap

Garofalo Health Care

GPI

Eukedos

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dalIlha aperto a 322.772,8, e si è poi portato a quota 321.929,3, in aumento dell'1,46% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 920, dopo aver avviato la seduta a 920.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,91%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,74%.Tra le azioni del, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,64%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,64%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,19%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,72%.