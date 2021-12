Cina, nuova stretta sulle IPO all'estero per aziende di settori strategici

Didi

(Teleborsa) - Nel 2021 sono state 34 le società cinesi ad essersi quotate negli Stati Uniti, il numero più alto in dieci anni, ma solo tre delle IPO hanno avuto luogo da luglio, secondo dati di Renaissance Capital. A giugno si è infatti quotata, le cui azioni sono crollate pochi giorno dopo lo sbarco a Wall Street a causa della stretta di Pechino sulle aziende tecnologiche, e. Negli ultimi giorni sono arrivati alcuni chiarimenti a questa situazione, anche se permangono diversi dubbi.Nella giorna odierna, la National Development and Reform Commission and the Ministry of Commerce ha affermato che le aziende cinesi che appartegono ai settori in cui è vietato investire dall'estero dovranno. Anche dopo il via libera, agli investitori esteri in tali società sarebbe comunque vietato partecipare alla gestione e la loro proprietà totale sarebbe limitata al 30%, con. Le nuove regole entrano in vigore dal 1° gennaio 2022, secondo un comunicato pubblicato sul sito dell'autorità cinese.Pechino ha quindi scelto di non vietare le IPO, ma haper le società che utilizzano la cosiddetta struttura Variable Interest Entities (VIE). Si tratta di un procedimento che consente a un'azienda cinese di trasferire profitti a un'entità offshore - registrata in luoghi come le Isole Cayman o le Isole Vergini britanniche - con azioni che gli investitori stranieri possono quindi possedere.L'annuncio odierno arriva pochi giorni dopo che la China Securities Regulatory Commission ha proposto che tutte le società cinesi che intendono effettuare una IPO o vendere nuove azioni all'estero debbano. Qualsiasi società la cui quotazione potrebbe rappresentare unasarebbe bandita dal procedere, si legge in un comunicato datato 24 dicembre.