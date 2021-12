Sisal, Moody's mette in review (per upgrade) il rating

Flutter Entertainment

(Teleborsa) - Moody's ha posto ini rating di, uno dei principali operatori in Italia di scommesse, giochi e lotterie, tra cui il rating B1 corporate family (CFR), il rating di probabilità di default (PDR) B1-PD e il rating sulle notes garantite senior con scadenza 2023. L'outlook è passato a rating in esame da stabile. La decisione dell'agenzia di rating segue l'annuncio di, che il 23 dicembre ha comunicato che acquisirà l'azienda italiana da CVC Capital Partners. La revisione del rating di Sisal riflette l'intenzione dichiarata da Flutter di, afferma Moody's. Inoltre, l'agenzia di rating prevede che in futuro il nuovo proprietario manterrà una politica finanziaria conservativa con poca o nessuna leva finanziaria.L'attuale rating B1 CFR di Sisal è supportato da: unain Italia, che beneficia di una fitta rete di distribuzione e di un'elevata riconoscibilità del marchio; una, sia al dettaglio che online, e un'ampia offerta commerciale in diverse categorie nel mercato dei giochi; una presenza crescente nelad alto margine e in rapido sviluppo.I rating di Sisall'acquisizione della società da parte di Flutter fosse completata e la politica finanziaria di Sisal sotto la nuova proprietà fosse basata su nessun debito o un importo molto limitato di debito. I rating di Sisal: l'acquisizione della società da parte di Flutter non si concretizzasse, la performance della società si indebolisce o viene penalizzata da un mutato regime normativo e fiscale, la leva finanziaria aumenta troppo o il free cash flow si deteriora e la liquidità si indebolisce.