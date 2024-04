ERG, Fitch conferma rating BBB- con outlook stabile

ERG

(Teleborsa) - L’agenzia di ratingun Long Term Issuer Default Rating (IDR) died un sNel confermare il merito di credito, l'agenzia evidenzia che, in uno scenario energetico caratterizzato da una crescente volatilità, il ratingdel GruppoLa conferma del rating, che segue l’avvenutacon il completamento della vendita della centrale cogenerativa Combined Cycle Gas Turbine (CCGT), prende in considerazione ilche prevede l’85-90% dell’Ebitda del Gruppo stabilizzato da tariffe aggiudicate attraverso lao da Power Purchase Agreements (PPA) di lungo termine, nonché unacon un significativo spazio di re-leverage nel periodo di piano.Inoltre, la conferma del ratingcoerente con le linee guida strategiche definite per il periodo, che prevedono laattraverso un percorso di diversificazione geografica e tecnologica, oltre che l’impegno del management di ERG nelmantenere il rating Investment Grade.In coerenza con la policy finanziaria del Gruppo, che prevede un rapporto indebitamento/EBITDA fino a 4.0x nell’arco del Piano, Fitch conferma la soglia per il mantenimento dell’attuale rating, in termini di “FFO Net leverage”, a 4.4x. I risultati del 2023 indicano un FFO Net leverage a 3.0x, sensibilmente sotto questa soglia.