Pillola anti covid Merck e remdesivir, via libera Aifa

(Teleborsa) -alla pillola anti Coviddi(Msd fuori da Usa e Canada) enella terapiaLa Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmacoha autorizzato due antivirali,per il trattamento di pazienti Covid non ospedalizzati coninsorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo della malattia grave. Lo rende noto l'Aifa.Il(autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021) il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di 4 compresse (da 200 mg)Per- prosegue l'Aifa - è stata recentemente autorizzata dall'Agenzia europea del farmaco Ema un'estensione di indicazione relativa al trattamento dei soggetti non in ossigenoterapia ad alto rischio di Covid-19 grave e il farmaco può essere utilizzatodall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste in una somministrazione endovenosa, è di 3 giorni. Anche per questa nuova indicazione è previsto l'utilizzo di un Registro di monitoraggio, accessibile da oggi sul sito dell'Agenzia.L'agenzia italiana del farmaco fa anche sapere che la pillola anti-Covid disarà distribuita da parte della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo