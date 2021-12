Amundi completa l'acquisizione di Lyxor e crea colosso degli ETF

Amundi

(Teleborsa) -, società di asset management controllata da, ha, società di risparmio gestito controllata da, dando vita al secondo più grande provider di ETF in Europa. Sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e concorsuali, si legge in una nota, e l'operazione si è conclusa con une due mesi prima del previsto. Fondata nel 1998, Lyxor è uno dei principali attori nel mercato degli ETF in Europa.Al 31 maggio 2021, Lyxor ETF (89,2 miliardi di euro) era il terzo più grande promotore di ETF per patrimonio gestito in Europa, mentre Amundi ETF (70,7 miliardi di euro) era al quinto posto, secondo dati Refinitiv. Il risultato di questa fusione è lapoiché le attività combinate di Amundi ETF e Lyxor ETF ammontavano a 159,9 miliardi di euro alla fine di maggio 2021. Si tratta di un vantaggio di 23,1 miliardi di euro rispetto a, ma ancora indietro rispetto a, che domina l'industria europea degli ETF con 516,8 miliardi di euro di asset in gestione.