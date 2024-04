Amundi acquisisce il 26% di Victory Capital tramite cessione di Amundi US

Amundi

(Teleborsa) -, il più grande gestore patrimoniale europeo, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con la società statunitenseper stabilire una partnership strategica. In particolare, il colosso francese cederà Amundi US a Victory in cambio di azioni che lo renderanno il, oltre alla sottoscrizione di una partnership di distribuzione reciproca a lungo termine.Amundi US gestisce oggi più di 104 miliardi di dollari di asset, di cui 1/3 per clienti non statunitensi. Victory Capital è un asset manager in rapida crescita con quasi"Mentre noi saremo il distributore dei prodotti Victory al di fuori degli Stati Uniti, Victory diventerà il distributore delle nostre soluzioni negli Stati Uniti - si legge in una nota di Amundi - L'operazione sarà formalizzata attraverso un"."Nel complesso, se confermata, questa operazione darà un impulso significativo alla crescita di Amundi e rappresenterà una proposta interessante per i nostri clienti e i nostri dipendenti - viene sottolineato - Sarà anche un accordo che creerà valore per i nostri azionisti con".