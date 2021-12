Gas, ad Amsterdam sfilza record ribassi

(Teleborsa) -per il, benchmark di riferimento per il prezzo in Europa. Anche oggi i future registrano un forte calo, perdendo l'11,3% a 77,4 euro al megawattora. Andamento analogo a Londra dove il gas cede il 12,35% a 190 pence per therm.Ad innescare lache diverse navi statunitensi che trasportano gas naturale liquefatto hanno fatto rotta sull'Europa per avvantaggiarsi dei prezzi, saliti, nonostante i cali delle ultime sedute, del 300% da inizio anno, mentre l'arrivo sul Continente di temperature più miti allenta i timori sulla domanda.Secondo i dati dell'agenzia Bloomberg sonoche attraccheranno nei terminali di importazione dell'Europa Nord Occidentale tra il 30 dicembre e il 10 gennaio mentre anche le forniture russe dall'Ucraina sono aumentate, con flussi al massimo dallo scorso 18 dicembre.possa proseguire e stabilizzarsi, così da allentare la pressione su consumatori e imprese, costrette in alcuni casi a rallentare o fermare la produzione. Una corsa provocata dal rimbalzo dell'economia nel 2021 rispetto al quale le forniture