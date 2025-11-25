Milano 11:33
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:33
9.530 -0,05%
Francoforte 11:33
23.171 -0,29%

Natural Gas (Amsterdam) a 29,69 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 29,69 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 29,69 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```